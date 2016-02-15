奥巴马敦促俄罗斯停止轰炸叙利亚“温和派”反对力量

路透贝鲁特/加州兰乔米拉2月14日（记者 Tom Perry/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周日敦促俄罗斯停止轰炸叙利亚“温和派”反对力量。西方国家认为，这是各方努力结束叙利亚内战的主要障碍之一。

主要大国周五在慕尼黑大达成协议同意在叙利亚有限地停止敌对行为，但协议得到本周末才能生效，涉及冲突方--叙利亚政府和众多反政府组织并没有签署协议。

俄罗斯目标对准反对力量的轰炸行动，为叙利亚政府军在阿勒颇的战事提供了帮助。

外界并不看好慕尼黑协议会对结束叙利亚内战大有帮助。

克里姆林宫称，俄罗斯总统普京与奥巴马通电话，两人就加强合作以落实慕尼黑协议达成共识。

但克里姆林宫声明明确表示，俄罗斯致力于打击“伊斯兰国”及“其他恐怖组织”。

白宫称，奥巴马与普京通话时强调了尽快向叙利亚提供人道主义援助以及限制空袭的必要性。

“奥巴马总统特别强调了俄罗斯停止空袭叙利亚温和派反对力量、发挥建设性作用的重要性。”白宫声明称。（完）