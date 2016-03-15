普京称俄罗斯将开始从叙利亚撤军

路透莫斯科/日内瓦3月14日（记者 Denis Dyomkin/Suleiman Al-Khalidi） - 俄罗斯总统普京周一意外宣布将开始从叙利亚撤离“主要的”俄方武装力量，同时呼吁加大努力推进叙利亚和平进程。

叙利亚当局否认其与俄方存在分歧，称本国总统阿萨德在同普京的电话交流中同意“减少”俄军。

西方外交人士揣测，普京可能试图通过施压，迫使阿萨德接受政治解决叙利亚内战的方案。不过，美国官员称尚未看到俄军准备撤离的迹象。

叙利亚反对力量对此表示疑惑不解。一位发言人称：“没人知道普京想的是什么。”

普京是在与俄罗斯国防部长及外交部长的会议上意外宣布此事的，没有提前通知美国。

普京称，俄军已经基本上完成了在叙利亚的任务。他没有透露完成撤军的截止日期，但表示将有俄军留在叙利亚拉塔基亚省的一个海港和空军基地。

联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）在日内瓦对叙利亚冲突各方称，若旨在就叙利亚“明确路线图”达成协议的首轮和谈没有取得进展，除了重蹈冲突以外将没有“B方案”。

普京周一同美国总统奥巴马就叙利亚问题通电话。克里姆林宫称，普京同奥巴马“呼吁强化政治解决叙利亚问题的进程”。

白宫称，奥巴马对停火协议实施以来暴力冲突减少表示欢迎，但“强调需要政治过渡来结束叙利亚冲突”。

普京在克里姆林宫的会议上称，他将下令从周二开始从叙利亚撤离“我们军事特遣队的主要力量”。

“我军的有效工作为启动和平进程创造了条件。”普京称。“我认为，摆在国防部和俄罗斯武装力量面前的任务总体上已经完成。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，普京与阿萨德通电话，通知了他的这一决定，但两人没有商讨阿萨德前途命运的问题。（完）