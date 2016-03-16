俄罗斯开始从叙利亚撤军 或有助叙利亚和谈

路透莫斯科/贝鲁特/日内瓦3月15日 （记者 Dmitry Solovyov/Tom Perry/Suleiman Al-Khalidi） - 俄罗斯开始从叙利亚撤回军队，俄战机周二从叙利亚返回。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）称，他希望俄此举可帮助叙利亚问题日内瓦和谈。

德米斯图拉称，俄总统普京的意外撤军之举是朝向解决叙利亚冲突的“重大进展”。

叙利亚总统阿萨德的反对者希望，普京周一宣布将从叙利亚撤出大部分俄军的表态预示着他支持态度的转变。但俄撤军的全部意义尚不明确：俄罗斯在叙利亚保留一处空军基地，并有人员数量未公开宣布的部队。

俄罗斯战机周二对“伊斯兰国”实施了打击行动。阿萨德也仍有伊朗的军事支持。伊朗与黎巴嫩真主党一起已向叙利亚派出军事力量。

俄罗斯上月称，阿萨德与其外交理念不一致，这令外界猜测普京正促使阿萨德在日内瓦和谈上展现更多灵活性。叙利亚政府排除了在日内瓦和谈上讨论总统选举或权力移交的可能性。

叙利亚否认与其盟友俄罗斯有任何分歧，并称俄罗斯按计划撤出是经过协调的，也是军队在地面取得进展的结果。

英国外交大臣哈蒙德称，他“完全不了解俄罗斯（突然撤军的）战略”，这暗示了西方对普京的理解存在差距。

莫斯科的分析家称，普京在日内瓦和谈获得一席之地可能促使他减少参与代价高昂的在叙军事行动。

美国白宫称，俄罗斯似乎正在履行承诺，但白宫发言人厄内斯特称，评估俄撤军的更广泛意义为时尚早，并称俄罗斯没有直接告知美国其撤军计划。

美国国务卿克里欢迎普京的撤军声明，并称他计划下周访问莫斯科，以探讨他所称的结束叙利亚冲突的最佳机遇。（完）