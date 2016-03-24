克里周四将与普京会面 探讨叙利亚政治过渡

路透莫斯科/日内瓦3月23日 （记者 Lesley Wroughton/John Irish） - 美国国务卿克里周四料将与俄罗斯总统普京探讨叙利亚政治过渡。此前欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼意外出现在日内瓦，试图给叙利亚和谈注入新的活力。

叙利亚正处于脆弱的停火状态，欧洲敦促叙利亚各方继续和谈。美国国务院一名官员称，克里希望与普京就叙利亚总统阿萨德的未来进行“实质性讨论”。

叙利亚政府和谈代表会见莫盖里尼后显得乐观。这是叙政府代表与西方高级官员的罕见会晤。

“我第一次能这么说：我们或许能从形式上以及略微从实质上打破僵局，”他说道，并称在政府控制区域4月13日举行合法选举后，叙政府将参与下轮谈判。

他没有提供任何细节。莫盖里尼称，欧盟对叙利亚需要启动政治过渡的立场没有改变。沙特支持的叙利亚反对派称，各方未达成共识。

和谈在一系列问题上陷入了僵局，一位和谈代表称，和谈能否实现突破取决于克里与普京。

“我们正在等待美俄达成一致，以彻底解决（关键）问题。除非他们来解决，否则这个过程仍将拖下去，”俄罗斯支持的一个叙反对派团体的负责人表示。

“国务卿（克里）现在的确希望了解总统普京对于（叙利亚）政治过渡的看法，”上述美国官员称。

“显然我们正在寻求以及一直寻求的，是我们如何使叙利亚脱离阿萨德的领导，”这位匿名官员表示。（完）