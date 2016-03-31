阿萨德称组建包含反对派的新政府并非难题

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科/贝鲁特3月30日 （记者 Jack Stubbs/Lisa Barrington） - 叙利亚总统阿萨德称，就组建包含反对派人士在内的叙新政府达成共识并不难，但他的反对者周三称，只要阿萨德仍掌权，任何新政府都不会是合法的。
俄新社援引阿萨德称，一项新的宪法草案可能在数周内准备好，各方可就组建包含支持者、反对派和独立人士在内的新政府达成一致。叙利亚政府军夺回古城帕尔米拉的军事胜利增强了阿萨德的底气。
尽管仍需在日内瓦和会上讨论新政府的人员构成和其他技术性问题，但阿萨德称，“这些不是难题”。叙利亚问题的日内瓦和谈将于下月恢复。
反对派的谈判代表立即批驳了阿萨德的言论，称只有通过建立一个具有全权的过渡机构、而非另一个阿萨德领导的政府，方能达成政治解决方案。
“巴沙尔·阿萨德所谈论的与政治进程无关，”高级谈判委员会的George Sabra说道。
美国也不接受阿萨德的言论。“我不知道他是否设想自己是那个民族统一政府的一部分。对于我们来说，那显然是毫无希望的，”白宫发言人厄内斯特说道。
阿萨德对俄新社称，叙利亚冲突已给该国造成逾2,000亿美元损失。这与一家联合国支持的机构得出的估算一致，这家机构估计，叙利亚冲突给叙利亚造成的有形损失为900亿美元，而其国内生产总值（GDP）崩跌至不到2011年的一半，另外给其造成1,690亿美元的累计损失。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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