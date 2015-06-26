“伊斯兰国”试图夺回主动权，向叙政府军及库尔德武装发起攻击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特6月25日 - “伊斯兰国”在近几日与库尔德武装的战斗中吃败仗后重新发起攻势，对叙利亚政府军及库尔德武装同时发起了攻击。
该组织寻求重新夺回主动权，攻进了库尔德武装占据的土耳其边境附近的小镇Kobani以及政府军占据的东北城市Hasaka。
此外，叙利亚南部的反抗力量也发起了攻击，试图将政府军赶出德拉市（Deraa）。
在“伊斯兰国”发起进攻前，库尔德武装势如破竹，深入到了“伊斯兰国”实际总部拉卡（Raqqa）的50公里内。
美国、欧洲及阿拉伯盟国自去年以来一直在轰炸“伊斯兰国”目标，以寻求击败该组织。
“伊斯兰国”上月连连获胜，在叙利亚和伊拉克攻占了多个城市。库尔德武装在叙利亚取得的最新胜利再次扭转了战局，但“伊斯兰国”通常采取在一地失利时就转战他地的战术。
美国为首的联盟周四对Hasaka及附近与土耳其接壤的Tel Abyad镇的“伊斯兰国”目标发动了空袭。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”