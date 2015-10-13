美国向叙利亚反对力量空投弹药

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特/华盛顿10月12日 （记者 John Davison/Phil Stewart） - 美军向叙利亚反对力量空投轻武器弹药及其它物资，这距俄罗斯军事干预叙利亚以支持该国总统阿萨德还不到两周的时间。

一位军方官员称，由空军C-17运输机周日在叙利亚北部地区执行的空投行动，是美国上周宣布的一项修订战略的一部分，该战略旨在帮助叙利亚反对力量打击“伊斯兰国”武装。

地面上打击“伊斯兰国”取得成效、又与美国为首联盟合作的唯一组织是库尔德民兵力量YPG。该组织已经在叙利亚北部成立了自治区，并且向“伊斯兰国”的据点拉卡省深入。

美国军方证实向美方审核过的反对力量投放了物资，但没有透露收到物资的组织以及空投的装备类型的情况。

叙利亚反对力量Syrian Arab称，美方告知称正在向他们运送新武器，以帮助他们与其库尔德盟友在“伊斯兰国”大本营拉卡发动联合攻势。（完）