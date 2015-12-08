叙利亚称美国为首的联军袭击叙政府军军营 美官员否认

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月7日 - 叙利亚政府称，美国为首的联盟对一个叙利亚政府军军营实施了致命空袭。
叙利亚称，联军四架飞机周日晚在东部代尔祖尔省（Deir al-Zor）进行空袭，造成叙政府军3人死亡，13人受伤。叙利亚政府称这是侵略行为。
叙利亚人权观察组织早些时候报告称，可能是来自联军的飞机袭击了代尔祖尔省Ayyash镇附近的Saeqa军营，造成叙利亚政府军4人丧生。
一位要求匿名的美国军官称，美国确信是俄罗斯对叙利亚政府军军营实施了致命袭击。该官员明确否认此事系联军所为。
另一位美国军官称，有证据显示一架俄罗斯图-22轰炸机实施了此次袭击。
美国反IS联盟的美国总统特使麦格克（Brett McGurk）也否认联军实施了袭击的说法，他在Twitter上说：“有关（反IS）联盟参与此事的说法不实。”
该联盟驻巴格达的发言人沃伦（Steve Warren）称，联军周日在代尔祖尔省进行了四次袭击，均对准油井目标。
他说：“我们在Ayyash东南约55公里实施了袭击，我们未袭击任何车辆或人员目标。我们未掌握任何证据表明我们袭击的目标附近有叙利亚士兵。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率