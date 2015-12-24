叙利亚外长称叙政府愿意参加联合国牵头的和谈

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月24日 - 叙利亚外长瓦立德·穆阿利姆周四称，叙利亚政府愿意参加在日内瓦举行的和平谈判，并希望和谈可以帮助叙利亚组建全国统一政府。
联合国安理会上周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。联合国计划1月底在日内瓦举行涉叙和谈。
穆阿利姆用英语对记者表示，他已向中国外交部长王毅表示，叙利亚“愿意在没有任何外国干预的情况下，参与在日内瓦举行的和谈”。穆阿利姆称，“一旦收到反对派代表团的名单，我方代表团就会准备就绪。”
“我们希望和谈成功，以帮助我们组建全国统一政府，”穆阿利姆表示。
“这个政府将组建一个宪法委员会，以期制定包含新选举法的新宪法，这样议会选举就可在大约18个月内进行。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。