叙利亚外长称叙政府愿意参加联合国牵头的和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月24日 - 叙利亚外长瓦立德·穆阿利姆周四称，叙利亚政府愿意参加在日内瓦举行的和平谈判，并希望和谈可以帮助叙利亚组建全国统一政府。

联合国安理会上周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。联合国计划1月底在日内瓦举行涉叙和谈。

穆阿利姆用英语对记者表示，他已向中国外交部长王毅表示，叙利亚“愿意在没有任何外国干预的情况下，参与在日内瓦举行的和谈”。穆阿利姆称，“一旦收到反对派代表团的名单，我方代表团就会准备就绪。”

“我们希望和谈成功，以帮助我们组建全国统一政府，”穆阿利姆表示。

“这个政府将组建一个宪法委员会，以期制定包含新选举法的新宪法，这样议会选举就可在大约18个月内进行。”（完）