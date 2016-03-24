克里周四将与普京会面 探讨叙利亚政治过渡

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透莫斯科/日内瓦3月23日 - 美国国务卿克里周四料将与俄罗斯总统普京探讨叙利亚政治过渡。此前欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼意外出现在日内瓦，试图给叙利亚和谈注入新的活力。
叙利亚正处于脆弱的停火状态，欧洲敦促叙利亚各方继续和谈。美国国务院一名官员称，克里希望与普京就叙利亚总统阿萨德的未来进行“实质性讨论”。
叙利亚政府和谈代表会见莫盖里尼后显得乐观。这是叙政府代表与西方高级官员的罕见会晤。
“我第一次能这么说：我们或许能从形式上以及略微从实质上打破僵局，”他说道，并称在政府控制区域4月13日举行合法选举后，叙政府将参与下轮谈判。
他没有提供任何细节。莫盖里尼称，欧盟对叙利亚需要启动政治过渡的立场没有改变。沙特支持的叙利亚反对派称，各方未达成共识。
和谈在一系列问题上陷入了僵局，一位和谈代表称，和谈能否实现突破取决于克里与普京。
“我们正在等待美俄达成一致，以彻底解决(关键)问题。除非他们来解决，否则这个过程仍将拖下去，”俄罗斯支持的一个叙反对派团体的负责人表示。
“国务卿(克里)现在的确希望了解总统普京对于(叙利亚)政治过渡的看法，”上述美国官员称。
“显然我们正在寻求以及一直寻求的，是我们如何使叙利亚脱离阿萨德的领导，”这位匿名官员表示。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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