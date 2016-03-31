阿萨德称组建包含反对派的新政府并非难题

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/贝鲁特3月30日 （记者 Jack Stubbs/Lisa Barrington） - 叙利亚总统阿萨德称，就组建包含反对派人士在内的叙新政府达成共识并不难，但他的反对者周三称，只要阿萨德仍掌权，任何新政府都不会是合法的。
俄新社援引阿萨德称，一项新的宪法草案可能在数周内准备好，各方可就组建包含支持者、反对派和独立人士在内的新政府达成一致。叙利亚政府军夺回古城帕尔米拉的军事胜利增强了阿萨德的底气。
尽管仍需在日内瓦和会上讨论新政府的人员构成和其他技术性问题，但阿萨德称，“这些不是难题”。叙利亚问题的日内瓦和谈将于下月恢复。
反对派的谈判代表立即批驳了阿萨德的言论，称只有通过建立一个具有全权的过渡机构、而非另一个阿萨德领导的政府，方能达成政治解决方案。
“巴沙尔·阿萨德所谈论的与政治进程无关，”高级谈判委员会的George Sabra说道。
美国也不接受阿萨德的言论。“我不知道他是否设想自己是那个民族统一政府的一部分。对于我们来说，那显然是毫无希望的，”白宫发言人厄内斯特说道。
阿萨德对俄新社称，叙利亚冲突已给该国造成逾2,000亿美元损失。这与一家联合国支持的机构得出的估算一致，这家机构估计，叙利亚冲突给叙利亚造成的有形损失为900亿美元，而其国内生产总值（GDP）崩跌至不到2011年的一半，另外给其造成1,690亿美元的累计损失。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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