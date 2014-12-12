伊斯兰国武装要求礼拜时间关闭无线网络--观察组织

路透贝鲁特12月11日 - 叙利亚人权观察组织周四称，伊斯兰国武装分子要求叙利亚东部城市代尔祖尔（Deir al-Zor）的商铺店主在礼拜时间关闭无线网络。

这是伊斯兰国武装对公众生活进行限制的又一例证。该组织已控制叙利亚及伊拉克的大片地区，该组织武装分子是美国领导的联盟在上述两国进行空袭的目标。

活动人士获得了伊斯兰国武装的文件，叙利亚人权观察组织引述文件内容称：“所有店主都必须在礼拜时间关闭无线网络。”穆斯林每天须礼拜五次。

伊斯兰国武装控制了代尔祖尔省的大部分地区以及该省西北的拉卡省。在拉卡省，该组织禁止音乐，禁止在公共场所张贴人像，从面包店到学校、法庭及清真寺等都在该组织的控制之下。

叙利亚人权观察组织周日曾称，代尔祖尔的伊斯兰国武装已命令咖啡馆在夜间关闭网络，以防该武装的军事行动外泄。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。