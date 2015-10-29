“宿敌”沙特与伊朗将首次面对面讨论叙利亚危机

路透利雅得/迪拜10月28日 （记者 Angus McDowall/Bozorgmehr Sharafedin） - 中东“宿敌”沙特和伊朗宣布将参加周五在维也纳举行的有关叙利亚冲突的国际会谈，这将是双方首次面对面讨论叙利亚问题。

沙特外交大臣朱贝尔周三称，沙特希望在会谈中判断伊朗和俄罗斯推动和平协议的意愿。伊朗和俄罗斯是叙利亚总统阿萨德及其政府的主要支持者。

“我们伙伴国的看法是……我们应该试探伊朗和俄罗斯推动达成叙利亚政治解决方案的意愿。我们都倾向于政治解决方案。”朱贝尔在利雅得举行的新闻发布会上表示。

伊朗官方通讯社称，伊朗外长扎里夫及三名副手将前往维也纳。这将是伊朗首次派代表参加有关叙利亚危机的国际磋商。

伊朗称，支持达成叙利亚政治解决方案，但称阿萨德应参与进程。叙利亚反对派以及该地区内支持他们的沙特、卡塔尔和土耳其等国家则称，达成和平协议的前提是阿萨德必须下台。

朱贝尔称，沙特及其盟国将于周五另行召开会议，探讨“阿萨德退出的时机和方式”。

美国白宫称，必须邀请“所有的关键利益相关者”，和平谈判才能奏效，并称伊朗的参与不应让旨在结束叙利亚危机的努力蒙阴。

“美国已准备好与包括俄罗斯与伊朗在内的任何国家合作，以解决叙利亚冲突。”白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）向记者表示。（完）