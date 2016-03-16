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时事要闻 | 2016年 3月 16日 星期三 15:17 BJT

伊朗外长称俄罗斯从叙利亚撤军是“积极迹象”

路透迪拜3月16日 - 伊朗外长扎里夫称，俄罗斯决定从叙利亚撤军是“积极迹象”，意味着叙利亚政府军与反抗武装之间的停火状态可望持续。

俄罗斯总统普京周一出人意料地宣布将从叙利亚撤走多数俄军，此后有战机陆续飞回俄罗斯。

“俄罗斯宣布正撤走部分俄军，这表明他们认为暂时无需借助武力来维持停火状态。”伊朗电视台Press TV引述扎里夫访问澳大利亚期间的话称。

“这本身可能是积极迹象，我们需要拭目以待。”他补充道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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