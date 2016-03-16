伊朗外长称俄罗斯从叙利亚撤军是“积极迹象”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透迪拜3月16日 - 伊朗外长扎里夫称，俄罗斯决定从叙利亚撤军是“积极迹象”，意味着叙利亚政府军与反抗武装之间的停火状态可望持续。
俄罗斯总统普京周一出人意料地宣布将从叙利亚撤走多数俄军，此后有战机陆续飞回俄罗斯。
“俄罗斯宣布正撤走部分俄军，这表明他们认为暂时无需借助武力来维持停火状态。”伊朗电视台Press TV引述扎里夫访问澳大利亚期间的话称。
“这本身可能是积极迹象，我们需要拭目以待。”他补充道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。