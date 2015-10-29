“宿敌”沙特与伊朗将首次面对面讨论叙利亚危机

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得/迪拜10月29日 （记者 Angus McDowall/Bozorgmehr Sharafedin） - 中东“宿敌”沙特和伊朗宣布将参加周五在维也纳举行的有关叙利亚冲突的国际会谈，这将是双方首次面对面讨论叙利亚问题。
沙特外交大臣朱贝尔周三称，沙特希望在会谈中判断伊朗和俄罗斯推动和平协议的意愿。伊朗和俄罗斯是叙利亚总统阿萨德及其政府的主要支持者。
“我们伙伴国的看法是……我们应该试探伊朗和俄罗斯推动达成叙利亚政治解决方案的意愿。我们都倾向于政治解决方案。”朱贝尔在利雅得举行的新闻发布会上表示。
伊朗官方通讯社称，伊朗外长扎里夫及三名副手将前往维也纳。这将是伊朗首次派代表参加有关叙利亚危机的国际磋商。
伊朗称，支持达成叙利亚政治解决方案，但称阿萨德应参与进程。叙利亚反对派以及该地区内支持他们的沙特、卡塔尔和土耳其等国家则称，达成和平协议的前提是阿萨德必须下台。
朱贝尔称，沙特及其盟国将于周五另行召开会议，探讨“阿萨德退出的时机和方式”。
美国白宫称，必须邀请“所有的关键利益相关者”，和平谈判才能奏效，并称伊朗的参与不应让旨在结束叙利亚危机的努力蒙阴。
“美国已准备好与包括俄罗斯与伊朗在内的任何国家合作，以解决叙利亚冲突。”白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）向记者表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)