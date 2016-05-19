伊朗革命卫队称许多伊朗人自愿前往叙利亚作战

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路透安卡拉5月18日 （记者 Parisa Hafezi） - 伊朗半官方的Tasnim通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队周三称，许多伊朗人自愿前往叙利亚作战，以支持叙总统阿萨德的“反恐”战争。

什叶派主导的伊朗是阿萨德在该地区的主要盟友，在叙利亚冲突中为阿萨德提供军事和经济支持。

“来自全国不同地方、不同族裔的许多年轻人已自愿前往叙利亚……以帮助叙利亚政府和叙利亚人民打击恐怖主义。”Tasnim援引伊斯兰革命卫队发言人谢里夫说道。

谢里夫没有说明志愿者的数字。

叙利亚政府将所有寻求让阿萨德下台的力量--不管是伊斯兰极端分子，还是相对世俗的反对派，或是支持民主的示威者--均视为“恐怖分子”。

伊朗否认在叙利亚有任何常规武装力量，但承认派出伊斯兰革命卫队的军事顾问和志愿者以帮助阿萨德的力量。(完)