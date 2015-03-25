阿萨德呼吁叙利亚同伊拉克结成反恐统一战线

路透安曼/贝鲁特3月24日（记者 Suleiman Al-Khalidi/Laila Bassam） - 叙利亚总统阿萨德周二同伊拉克外长贾法里在大马士革举行会谈，他呼吁两国在打击恐怖主义方面结成统一战线。

伊拉克什叶派穆斯林领导的政府、伊朗及黎巴嫩真主党是阿萨德的重要盟友。

阿萨德在其官方Twitter帐号上称，“叙利亚与伊拉克两国之间的磋商和协调，可巩固两国人民及武装力量针对恐怖主义的成功”。

叙利亚通讯社SANA报导称，近期出访叙利亚的贾法里称，叙利亚将“摆脱这场危机，两国会继续发展战略关系”。

叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）也与贾法里举行了磋商。叙利亚国家电视台称，两人“重点就打击恐怖主义、两国面临的共同威胁进行了磋商”。

报导没有指明磋商涉及的“恐怖主义”指的是哪些组织。叙利亚当局将圣战武装分子及西方支持的本国反叛力量称为恐怖分子。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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