阿萨德呼吁叙利亚同伊拉克结成反恐统一战线

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/贝鲁特3月24日（记者 Suleiman Al-Khalidi/Laila Bassam） - 叙利亚总统阿萨德周二同伊拉克外长贾法里在大马士革举行会谈，他呼吁两国在打击恐怖主义方面结成统一战线。
伊拉克什叶派穆斯林领导的政府、伊朗及黎巴嫩真主党是阿萨德的重要盟友。
阿萨德在其官方Twitter帐号上称，“叙利亚与伊拉克两国之间的磋商和协调，可巩固两国人民及武装力量针对恐怖主义的成功”。
叙利亚通讯社SANA报导称，近期出访叙利亚的贾法里称，叙利亚将“摆脱这场危机，两国会继续发展战略关系”。
叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）也与贾法里举行了磋商。叙利亚国家电视台称，两人“重点就打击恐怖主义、两国面临的共同威胁进行了磋商”。
报导没有指明磋商涉及的“恐怖主义”指的是哪些组织。叙利亚当局将圣战武装分子及西方支持的本国反叛力量称为恐怖分子。（完）
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。