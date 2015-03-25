阿萨德呼吁叙利亚同伊拉克结成反恐统一战线

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路透安曼/贝鲁特3月24日（记者 Suleiman Al-Khalidi/Laila Bassam） - 叙利亚总统阿萨德周二同伊拉克外长贾法里在大马士革举行会谈，他呼吁两国在打击恐怖主义方面结成统一战线。

伊拉克什叶派穆斯林领导的政府、伊朗及黎巴嫩真主党是阿萨德的重要盟友。

阿萨德在其官方Twitter帐号上称，“叙利亚与伊拉克两国之间的磋商和协调，可巩固两国人民及武装力量针对恐怖主义的成功”。

叙利亚通讯社SANA报导称，近期出访叙利亚的贾法里称，叙利亚将“摆脱这场危机，两国会继续发展战略关系”。

叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）也与贾法里举行了磋商。叙利亚国家电视台称，两人“重点就打击恐怖主义、两国面临的共同威胁进行了磋商”。