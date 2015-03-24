“伊斯兰国”武装向西挺进袭击霍姆斯叙政府军--人权组织

路透贝鲁特3月23日（记者 Oliver Holmes/Mariam Karouny） - 叙利亚人权观察组织称，“伊斯兰国”武装向西挺进对叙利亚政府军据点发动进攻，并在周一袭击了霍姆斯省的一个军用机场。该武装对霍姆斯省、哈马省甚至大马士革发动袭击，对叙利亚总统阿萨德构成新的挑战。

叙利亚政府军在对其他不太强大的民兵武装、包括打着“叙利亚自由军”旗号作战的反叛武装的战斗中节节获胜，已经控制从大马士革经霍姆斯及哈马部分城市至西部沿海地区的大片土地。

叙利亚人权观察组织称，“伊斯兰国”武装周一早上袭击了霍姆斯省Tadmur镇的一个军用机场。

路透没有立即联系到叙利亚官员置评，该国官媒也没有报导此事。

叙利亚人权观察组织负责人Rami Abdulrahman称，有74名士兵在哈马省被“伊斯兰国”杀害。他还揣测“伊斯兰国”武装在东北地区败给库尔德武装后发起了两次袭击以提振士气。

该组织称，上周五在哈马省西部Sheikh Hilal村周边爆发了持续三天的战斗。“伊斯兰国”正在试图切断从哈马至阿勒颇的交通。

叙利亚一位官员称，“伊斯兰国”在Sheikh Hilal地区“大规模屠杀平民”，有大约70人被杀害，有些尸体还遭肢解。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。