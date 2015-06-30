“伊斯兰国”首次在叙斩杀女性平民--人权观察组织

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透贝鲁特6月30日 - 叙利亚人权观察组织创始人Rami Abdulrahman周二称，“伊斯兰国”在叙利亚斩杀了两名妇女，这是该组织首次斩杀女性平民。
Rami Abdulrahman称，斩首事件于本周发生在叙利亚东部的戴尔泽尔省。
其中一名妇女与丈夫一起在戴尔泽尔市遭斩首；在东南部的al-Mayadeen市，另一名女子及其丈夫亦遭斩首。叙利亚人权观察组织称，这些人均被控犯有巫术罪。
“伊斯兰国”在叙利亚斩首了许多当地和外国男性，包括敌方战斗人员、救援人员和记者，以及被“伊斯兰国”视为违反了其对于伊斯兰律法作出的强硬派解读的人。
此前多个遭“伊斯兰国”俘虏的女性被控犯有通奸和其他罪行而惨遭石刑。据报此次是“伊斯兰国”首次斩杀女性平民。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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