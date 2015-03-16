克里称叙利亚过渡事宜须与阿萨德谈判

路透埃及沙姆沙伊赫3月15日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里称，在叙利亚政治过渡一事上美方将不得不与叙利亚总统阿萨德谈判，并且美国正在与其他国家探讨施压迫使阿萨德同意会谈的方法。

但美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）晚些时候表示，克里在接受《CBS News》采访时并非具体指的是阿萨德。哈夫重申，美方绝不会与阿萨德谈判。对克里的相关采访内容是在周日播放的。

哈夫补充说：“一直都存在阿萨德政府代表参与这一进程的必要性，但绝不是、也不会是与阿萨德谈判，国务卿今天没有说过这样的话。”

美国一直坚称，必须通过一项协商的政治过渡方案来将阿萨德取而代之。但“伊斯兰国”的崛起，似乎令西方国家对阿萨德的立场稍有软化。

克里在接受CBS采访时并未重申美方关于阿萨德已失去所有合法性、必须下台的立场。

“我们最终不得不谈判，”克里被问及美国是否愿意同阿萨德谈判时说道。“我们一直愿意在日内瓦第一次和平会议进程背景下进行谈判，”他指的是2012年的那次涉叙和平会议，该会议呼吁通过协商达成过渡方案，来结束叙利亚冲突。

克里称，美国和其他国家正在探讨重启外交进程以结束叙利亚冲突的方法。

“我们正在推进的事项是让他（阿萨德）来并这么做，为此，可能需要用各种方法对其加大施压力度，”克里说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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