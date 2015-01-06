叙利亚向联合国控诉美议员麦凯恩等人曾非法进入本国

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透联合国1月5日 - 叙利亚向联合国投诉称，美国共和党参议员约翰·麦凯恩（John McCain）及前外交官Peter Galbraith、法国前外长贝尔纳·库什内（Bernard Kouchner）在没有签证的情况下进入叙利亚，这侵犯了叙利亚的主权。
叙利亚常驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）呼吁联合国秘书长潘基文及安理会施加压力，以敦促相关国家政府“对非法进入叙利亚的本国公民采取必要措施”。
“此类行为是对叙利亚主权的公然侵犯，违反了安理会有关叙利亚的决议，”贾法里在一封签署日期为2014年12月30日的信函中写道。路透是在周一看到这封信函的。
贾法里主要是对“某些记者和知名人士”非法进入叙利亚进行了投诉，但特别指出麦凯恩是在2013年6月进入叙利亚的。麦凯恩的发言人当时曾表示，麦凯恩在2013年5月访问叙利亚，并与叙利亚一些反抗人士进行了会面。
贾法里还称，库什内是在2014年11月前往叙利亚的；Galbraith是在2014年12月前往叙利亚的，当时同行的还有美国的其他政客及军方领导人；此外，科威特前政客Walid al-Tabtaba'i也曾在2013年9月前往叙利亚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。