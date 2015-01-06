叙利亚向联合国控诉美议员麦凯恩等人曾非法进入本国

路透联合国1月5日 - 叙利亚向联合国投诉称，美国共和党参议员约翰·麦凯恩（John McCain）及前外交官Peter Galbraith、法国前外长贝尔纳·库什内（Bernard Kouchner）在没有签证的情况下进入叙利亚，这侵犯了叙利亚的主权。

叙利亚常驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）呼吁联合国秘书长潘基文及安理会施加压力，以敦促相关国家政府“对非法进入叙利亚的本国公民采取必要措施”。

“此类行为是对叙利亚主权的公然侵犯，违反了安理会有关叙利亚的决议，”贾法里在一封签署日期为2014年12月30日的信函中写道。路透是在周一看到这封信函的。

贾法里主要是对“某些记者和知名人士”非法进入叙利亚进行了投诉，但特别指出麦凯恩是在2013年6月进入叙利亚的。麦凯恩的发言人当时曾表示，麦凯恩在2013年5月访问叙利亚，并与叙利亚一些反抗人士进行了会面。

贾法里还称，库什内是在2014年11月前往叙利亚的；Galbraith是在2014年12月前往叙利亚的，当时同行的还有美国的其他政客及军方领导人；此外，科威特前政客Walid al-Tabtaba'i也曾在2013年9月前往叙利亚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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