美国向叙利亚政府军目标发射50枚巡航导弹--美官员

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题

路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。