版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 09:57 BJT

美国向叙利亚政府军目标发射50枚巡航导弹--美官员

路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。

这位要求匿名的美国官员称，美国部署在地中海上的战舰发射巡航导弹，打击了霍姆斯市的叙政府军空军基地等目标，叙政府军飞机周二使用这个基地发动了化武攻击。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐