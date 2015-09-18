叙外长称必要时会请求俄军协同作战，但目前无俄军作战部队在叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼9月17日 - 叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）称，叙利亚在必要时会请求俄军与本国军队一同作战，但否认目前有俄军作战部队在叙利亚。

“（我们）迄今没有与俄军在地面联合作战，但如果我们觉得有此类必要时，我们会在进行研究后提出请求，”穆阿利姆对叙利亚国家电视台称。

穆阿利姆还称，尽管叙利亚政府军到目前为止仍能独自作战，但需要先进的武器来对付试图推翻总统阿萨德的反对力量。

“到目前为止叙利亚军队仍能（独自作战），但我们需要的是更多的弹药和先进的武器，来面对这些恐怖组织的先进武器，”他补充说道。

穆阿利姆称，俄罗斯的军事支持迄今为止局限于提供军用物资和培训使用俄罗斯的新武器，叙利亚同俄罗斯是战略性的关系。

俄罗斯政府周四称，该国对叙利亚提供军事支持旨在打击恐怖主义、保护叙利亚的国家地位，防止该地区陷入“彻底的灾难”。（完）