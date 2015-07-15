伊核协议之于叙利亚：阿萨德受鼓舞 反对派表担忧

路透贝鲁特7月14日 （记者 Sylvia Westall/Tom Perry） - 叙利亚总统阿萨德周二在伊朗核协议达成后暗示他期待从伊朗处获得更多支持。伊朗是叙利亚在中东的首要盟友，而与伊朗进行核谈的西方国家则支持对抗阿萨德的反对派武装。

叙利亚反对派担忧该协议可能会扩大伊朗的地区影响力，对他们不利。

阿萨德周二发电报向伊朗最高领袖哈梅内伊表示祝贺，称核协议是伊朗与世界历史的“重大转折点”。

“我们相信，伊朗伊斯兰共和国将更强有力地支持各国的正义事业，并促进地区和世界的和平与稳定，”阿萨德在电报中表示。

对抗阿萨德的反对派称，伊朗的支持一直是阿萨德生存的关键。“这项协议将让该地区更加危险，”Iyad Shamse说道，他是叙利亚北部一个名为“Asala and Tanmieh Front”的反对派组织的领导人。

“我们担忧该协议会增加伊朗在该地区的影响力，而这正是让阿萨德开心的事情，”他向路透表示。

叙利亚南部的一个反对派组织联盟的发言人称，伊朗目前正在“全力”支持阿萨德，并表示他担忧美国的压力可能不足以阻止伊朗介入（叙利亚）战争。

“我们感到担忧，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。