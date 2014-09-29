奥巴马承认美国情报机构低估了“伊斯兰国”

路透华盛顿9月28日 - 美国总统奥巴马接受CBS《60分钟》节目采访时称，美国情报机构低估了“伊斯兰国”在叙利亚境内的活动，同时高估了伊拉克军队的战斗力。

采访内容是在周五录制的，周日播出。

奥巴马援引美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）早前的言论，承认美国情报机构低估了叙利亚境内的情况。

奥巴马称，美国海军陆战队在伊拉克部落的帮助下打击伊拉克境内的基地组织时，伊斯兰武装分子转入地下。

“但过去几年间，在叙利亚内战混乱期，特别是在该国大片完全不受控制的地区，他们又借机死灰复燃，”奥巴马说。

“就这样，这成了世界各地圣战者的起点。”

奥巴马上周将8月开始的在伊拉克境内袭击“伊斯兰国”目标的空袭范围扩大到叙利亚，他同时寻求建立广泛国际联盟以削弱“伊斯兰国”。

奥巴马对军事打击“伊斯兰国”的目的做了介绍，称：“我们必须让他们后退，压缩其空间，追击其指挥控制（中心）、武器及燃料，切断其资金来源，遏制外国武装分子流入。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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