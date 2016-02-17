奥巴马称俄罗斯干预是叙利亚政府软弱无能的证据

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，俄罗斯干预叙利亚是叙利亚政府软弱无能的证据，俄罗斯总统普京协助推动叙利亚政治过渡是更明智之举。
“当你们支持的这匹马没用时，你们就派出你们的军队。”奥巴马在同东盟领导人的峰会结束时在对记者们表示。
奥巴马称，俄罗斯和叙利亚总统阿萨德的武力合作可能已经取得了“一些进展”，但叙利亚四分之三的国土仍不在他们的控制下。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。