奥巴马承认美国情报机构低估了“伊斯兰国”

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月28日 - 美国总统奥巴马接受CBS《60分钟》节目采访时称，美国情报机构低估了“伊斯兰国”在叙利亚境内的活动，同时高估了伊拉克军队的战斗力。
采访内容是在周五录制的，周日播出。
奥巴马援引美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）早前的言论，承认美国情报机构低估了叙利亚境内的情况。
奥巴马称，美国海军陆战队在伊拉克部落的帮助下打击伊拉克境内的基地组织时，伊斯兰武装分子转入地下。
“但过去几年间，在叙利亚内战混乱期，特别是在该国大片完全不受控制的地区，他们又借机死灰复燃，”奥巴马说。
“就这样，这成了世界各地圣战者的起点。”
奥巴马上周将8月开始的在伊拉克境内袭击“伊斯兰国”目标的空袭范围扩大到叙利亚，他同时寻求建立广泛国际联盟以削弱“伊斯兰国”。
奥巴马对军事打击“伊斯兰国”的目的做了介绍，称：“我们必须让他们后退，压缩其空间，追击其指挥控制（中心）、武器及燃料，切断其资金来源，遏制外国武装分子流入。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)