奥巴马称俄罗斯干预是叙利亚政府软弱无能的证据

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，俄罗斯干预叙利亚是叙利亚政府软弱无能的证据，俄罗斯总统普京协助推动叙利亚政治过渡是更明智之举。
“当你们支持的这匹马没用时，你们就派出你们的军队。”奥巴马在同东盟领导人的峰会结束时在对记者们表示。
奥巴马称，俄罗斯和叙利亚总统阿萨德的武力合作可能已经取得了“一些进展”，但叙利亚四分之三的国土仍不在他们的控制下。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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