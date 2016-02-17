奥巴马称俄罗斯干预是叙利亚政府软弱无能的证据

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，俄罗斯干预叙利亚是叙利亚政府软弱无能的证据，俄罗斯总统普京协助推动叙利亚政治过渡是更明智之举。

“当你们支持的这匹马没用时，你们就派出你们的军队。”奥巴马在同东盟领导人的峰会结束时在对记者们表示。

奥巴马称，俄罗斯和叙利亚总统阿萨德的武力合作可能已经取得了“一些进展”，但叙利亚四分之三的国土仍不在他们的控制下。（完）