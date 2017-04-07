版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 12:18 BJT

美国国防部官员称打击叙利亚是“一次性行动”

路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。

该官员对路透称，他认为这次打击不意味着美国总统特朗普侧重国内事务的立场会有重大改变。该官员要求匿名。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐