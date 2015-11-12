叙利亚反对派拒绝接受俄罗斯解决叙危机提议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透贝鲁特/迪拜11月11日（记者 Sylvia Westall/Yara Bayoumy） - 叙利亚反对派重要人物及一些海湾国家官员周三拒绝了俄罗斯提出的解决叙利亚危机的提议草案，他们称俄罗斯的目的是让叙利亚总统阿萨德继续掌权，同时将反对派边缘化。
此外，沙特外长表示，如果阿萨德的下台不能以和平方式完成，那就通过军事手段来实现。沙特外长没有谈及俄罗斯的相关提议。
路透周二看到的草案文件显示，俄罗斯想让叙利亚政府与未指定的反对派团体就发起最多长达18个月的宪法改革达成一致，然后进行提前的总统选举。
该草案文件没有排除阿萨德参加总统选举的可能性。
俄罗斯否认在本周于维也纳举行第二轮国际和谈前准备过任何的文件。
“叙利亚人民从未接受阿萨德的独裁统治，也不会接受以另外的方式重新引入或制定的独裁统治，”叙利亚全国联盟（SNC）成员Monzer Akbik说。
“俄罗斯目前试图玩他们自日内瓦以来一直在玩的游戏。”Akbik对路透称。“日内瓦”指的是2014年破裂的由联合国牵头的叙利亚问题和谈。
叙利亚全国联盟政治委员会成员Hadi al-Bahra拒绝接受在现行体制下举行选举的提议。“当叙利亚民众害怕遭到该政权的安全机构的报复时，选举又怎能公平？”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。