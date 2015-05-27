叙利亚帕尔米拉古城尚未受损-叙古迹负责人

2010年10月22日一群游客在帕尔米拉的贝尔神庙前跳舞的资料图片。 REUTERS/Omar Sanadiki

路透贝鲁特5月26日 - 叙利亚古迹负责人Maamoun Abdulkarim 周二称，叙利亚古城帕尔米拉（Palmyra）自上周被“伊斯兰国”武装攻占后，目前尚未受损。

Abdulkarim表示仍担心“伊斯兰国”会将帕尔米拉古城中拥有两千年历史的罗马时代遗迹炸毁。遗迹包括被视为伊斯兰圣物的贝尔神庙（Temple of Bel）。

Abdulkarim通过电话告诉路透，“古城完好，目前尚未受损”。

周二，“伊斯兰国”支持者在视频网站YouTube上发布了一段短视频，声称显示的是被攻占后的帕尔米拉古城。

视频中没有声音和人像，显示了帕尔米拉古城中的城垣、廊柱、古剧场、建筑物和城墙。其中一个镜头中一处古迹后冒出黑烟，但似乎并无历史遗迹明显受损的迹象。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。