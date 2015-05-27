叙利亚帕尔米拉古城尚未受损-叙古迹负责人

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透贝鲁特5月26日 - 叙利亚古迹负责人Maamoun Abdulkarim 周二称，叙利亚古城帕尔米拉（Palmyra）自上周被“伊斯兰国”武装攻占后，目前尚未受损。
Abdulkarim表示仍担心“伊斯兰国”会将帕尔米拉古城中拥有两千年历史的罗马时代遗迹炸毁。遗迹包括被视为伊斯兰圣物的贝尔神庙（Temple of Bel）。
Abdulkarim通过电话告诉路透，“古城完好，目前尚未受损”。
周二，“伊斯兰国”支持者在视频网站YouTube上发布了一段短视频，声称显示的是被攻占后的帕尔米拉古城。
视频中没有声音和人像，显示了帕尔米拉古城中的城垣、廊柱、古剧场、建筑物和城墙。其中一个镜头中一处古迹后冒出黑烟，但似乎并无历史遗迹明显受损的迹象。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。