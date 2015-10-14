美国军方称美俄飞机在叙上空近距离相遇

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月13日 - 美国军方周二称，美俄飞机在叙利亚上空发生在可视范围内相遇事件，这凸显了达成航空安全协议的必要性。
美军上校、美国为首军事行动驻巴格达发言人沃伦（Steve Warren）在五角大楼的简布会上称，周六美俄飞机相遇，相距仅数英里。当天美俄曾举行有关安全协议的谈判。
沃伦称，两国机组人员的表现都很专业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。