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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 11:30 BJT

美国军方称美俄飞机在叙上空近距离相遇

路透华盛顿10月13日 - 美国军方周二称，美俄飞机在叙利亚上空发生在可视范围内相遇事件，这凸显了达成航空安全协议的必要性。

美军上校、美国为首军事行动驻巴格达发言人沃伦（Steve Warren）在五角大楼的简布会上称，周六美俄飞机相遇，相距仅数英里。当天美俄曾举行有关安全协议的谈判。

沃伦称，两国机组人员的表现都很专业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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