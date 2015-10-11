美俄或最快于本周末展开新一轮对话 避免在叙利亚发生意外空中遭遇

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月10日 （记者 Phil Stewart） - 美国国防部周五称，预计最快将于本周末与俄罗斯军方就确保在叙利亚的飞行安全展开新的对话，双方寻求在叙利亚执行各自的空袭活动时避免意外遭遇。

俄罗斯军队上周介入叙利亚内战，使得美国一年多以来对“伊斯兰国”展开的空袭行动遭遇复杂状况，最少已有一架美军飞机被迫改变航线以避免意外遭遇。

美国排除了与俄罗斯在叙利亚进行军事合作的可能性，但同意与俄罗斯就空中安全程序展开磋商。

美国在美俄军队上周举行的一场安全视频会议中提出了相关提议，提议包括维持美俄飞机的安全距离，并在遇险信号上使用相同的无线电频率。

美军此前警告称，在俄方对上述提议作出回应前，不会接受俄罗斯要求进行更多对话的提议。美国国防部称，俄罗斯已作出了回应。

“关于美国国防部确保（美俄双方）在叙利亚安全开展空中行动的提议，美国防部已从俄罗斯国防部收到了正式回应，”五角大楼发言人库克向记者表示。“美国国防部领导人正在评估俄罗斯的回应，双方最快可能于本周末举行对话。”

俄罗斯塔斯社援引俄罗斯国防部副部长阿纳托利·安东诺夫（Anatoly Antonov）的话称，俄罗斯军队原则上同意美国的提议。(完)