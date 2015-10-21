阿萨德对俄罗斯支持叙利亚表示感谢--克里姆林宫

路透莫斯科10月21日 - 叙利亚总统阿萨德周二飞往莫斯科与俄罗斯总统普京会面，据据克里姆林宫网站发布的会谈文本，阿萨德对普京给予的军事支持表示感谢。

普京在会谈中称，俄罗斯也已准备好帮助叙利亚找到政治解决方案，并将就此与想要叙利亚冲突获得和平解决的其他世界大国进行密切合作。

“对于俄罗斯联邦的整个领导层以及俄罗斯人民给予叙利亚的帮助，我想表示极大的感谢，”该文本援引阿萨德称。

“感谢你们支持叙利亚的团结和独立，”他说道。“俄罗斯联邦自（叙利亚）危机发生之后采取的政治举措，让叙利亚的事件没有朝悲剧的方向演变。”

普京称，叙利亚军事前线的积极进展将为涉及所有政治力量、民族和宗教团体的长期政治解决方案提供基础。

“我们愿意不仅要在打击恐怖主义的军事行动中，而且要在（叙利亚的）政治进程中做出贡献。当然，这将是在与其他世界大国以及希望（叙利亚）冲突获得和平解决的该地区国家保持密切接触中进行，”普京说道。（完）