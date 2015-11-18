俄罗斯加大在叙利亚空袭力度 愿与法国协作

路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯周二称，已加大对叙利亚境内伊斯兰武装分子的空袭力度。克里姆林宫此前表示，将严惩导致俄客机在埃及坠毁事件的责任人。

俄总统普京周二晚视察俄国防部指挥中心时，军方高层汇报称过去48天俄空军在叙利亚实施了约2,300次袭击，且将加强打击力量。

普京已宣称将追缉俄客机坠毁事件的责任人，并加大力度对叙利亚境内的伊斯兰武装分子进行空袭。之前克里姆林宫得出结论称，是炸弹导致了俄客机坠毁。上月一架俄客机在埃及坠毁，224人丧生。

普京已下令俄罗斯海军与在叙利亚附近海域的法国海军力量建立联系，将后者当做盟友对待。

“我们需要与他们制定一项海空联合行动计划。”普京对俄军方高官称。

克里姆林宫发布声明称，普京周二已与法国总统奥朗德通电话，就两国加强协调在叙利亚的军事行动达成共识。（完）