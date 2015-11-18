俄罗斯加大在叙利亚空袭力度 愿与法国协作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯周二称，已加大对叙利亚境内伊斯兰武装分子的空袭力度。克里姆林宫此前表示，将严惩导致俄客机在埃及坠毁事件的责任人。
俄总统普京周二晚视察俄国防部指挥中心时，军方高层汇报称过去48天俄空军在叙利亚实施了约2,300次袭击，且将加强打击力量。
普京已宣称将追缉俄客机坠毁事件的责任人，并加大力度对叙利亚境内的伊斯兰武装分子进行空袭。之前克里姆林宫得出结论称，是炸弹导致了俄客机坠毁。上月一架俄客机在埃及坠毁，224人丧生。
普京已下令俄罗斯海军与在叙利亚附近海域的法国海军力量建立联系，将后者当做盟友对待。
“我们需要与他们制定一项海空联合行动计划。”普京对俄军方高官称。
克里姆林宫发布声明称，普京周二已与法国总统奥朗德通电话，就两国加强协调在叙利亚的军事行动达成共识。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。