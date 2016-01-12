普京称叙利亚需要着手制定新宪法

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透莫斯科1月12日（记者 Denis Pinchuk/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京称，叙利亚需要开始着手制定新宪法，这是找到政治解决叙利亚问题方案的第一步，但相关过程可能会很艰难。
普京在接受德国《画报》（Bild）采访时还称，沙特与伊朗的关系危机，会令推进叙利亚和平进程的努力复杂化。
“我认为，有必要转向（叙利亚的）宪法改革了。当然，这是一个复杂的过程。然后，（叙利亚）应当根据新宪法，提前举行总统和议会选举。”采访是在1月5日进行的。
普京在采访中还称，沙特与伊朗的纠纷会令达成叙利亚问题解决方案的努力复杂化。
“如果需要我们参与，我们愿尽全力尽快解决这场冲突。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
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