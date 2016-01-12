普京称叙利亚需要着手制定新宪法

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月12日（记者 Denis Pinchuk/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京称，叙利亚需要开始着手制定新宪法，这是找到政治解决叙利亚问题方案的第一步，但相关过程可能会很艰难。

普京在接受德国《画报》（Bild）采访时还称，沙特与伊朗的关系危机，会令推进叙利亚和平进程的努力复杂化。

“我认为，有必要转向（叙利亚的）宪法改革了。当然，这是一个复杂的过程。然后，（叙利亚）应当根据新宪法，提前举行总统和议会选举。”采访是在1月5日进行的。

普京在采访中还称，沙特与伊朗的纠纷会令达成叙利亚问题解决方案的努力复杂化。

“如果需要我们参与，我们愿尽全力尽快解决这场冲突。”他说道。（完）