普京称叙利亚需要着手制定新宪法

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月12日（记者 Denis Pinchuk/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京称，叙利亚需要开始着手制定新宪法，这是找到政治解决叙利亚问题方案的第一步，但相关过程可能会很艰难。
普京在接受德国《画报》（Bild）采访时还称，沙特与伊朗的关系危机，会令推进叙利亚和平进程的努力复杂化。
“我认为，有必要转向（叙利亚的）宪法改革了。当然，这是一个复杂的过程。然后，（叙利亚）应当根据新宪法，提前举行总统和议会选举。”采访是在1月5日进行的。
普京在采访中还称，沙特与伊朗的纠纷会令达成叙利亚问题解决方案的努力复杂化。
“如果需要我们参与，我们愿尽全力尽快解决这场冲突。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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