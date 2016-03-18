普京称俄罗斯只需数小时即可加派在叙利亚的军事力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯只需数小时即可再次增加其在叙利亚的军事力量，而且俄罗斯将会继续对该国的恐怖组织实施轰炸。

普京在克里姆林宫称，俄罗斯留在叙利亚的打击力量很强大，足以协助效忠叙利亚总统阿萨德的力量来继续推进战势。普京周一宣布从叙利亚撤离部分俄军。

“我确信我们能在不久的未来看到新的重大成功，”普京在一场颁奖典礼上对逾700名军人称。他还重点强调，希望叙利亚政府军尽快夺回被“伊斯兰国”占据的巴尔米拉古城。

普京表示，俄罗斯在叙利亚军事行动上耗费了330亿卢布（4.8189亿美元），其中大部分来自国防部的战争预算。这是普京自宣布从叙利亚撤军以来首次发表公开言论，也是他首次谈及俄罗斯在叙利亚军事行动上的花费事项。

普京称，为了更换弹药和武器并进行修理，还会产生其他成本。

他还称，俄罗斯对“伊斯兰国”、努斯拉阵线及其他恐怖组织的空袭行动将会继续，也会采取一系列措施援助叙利亚政府军，包括协助他们对进攻行动作出计划。

普京称，他不希望俄罗斯对叙利亚冲突的干预在撤军后再次升级，希望涉叙和谈取得成功。但他明确表示，俄罗斯可轻松地再次增加其军事力量。

“如有必要，差不多几小时内，俄罗斯就可在该地区将兵力增至与形势发展相对应的水平，并动用我们可用的全部武器，”普京说道。（完）