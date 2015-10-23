普京称阿萨德对与叙反对派武装对话持开放态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯索契/莫斯科10月22日 - 俄罗斯总统普京称，叙利亚总统阿萨德告诉他，如果叙利亚的反对派武装真的愿意对话并愿意抗击“伊斯兰国”武装，那么他愿与反对派武装对话。

阿萨德周二出人意料地访问俄罗斯，与普京举行了会谈。普京称，二人就政治途径解决叙利亚危机的必要性进行了磋商。

一些西方国家将俄罗斯视为寻求政治途径解决叙利亚危机的障碍，尤其是俄罗斯近期开始在叙利亚实施空袭以来，这种看法进一步强化。

普京则表示，俄罗斯在叙利亚的军事行动，可以为叙利亚问题的磋商取得进展创造恰当条件。

“我来透露一些我同阿萨德总统会谈的情况吧。”普京周四晚在索契一个论坛上说。

“我问他（阿萨德）：如果我们发现，目前在叙利亚有反对派武装反对、并且真的在抗击恐怖分子、抗击‘伊斯兰国’，你怎么看？如果我们支持他们打击‘伊斯兰国’，就像我们现在支持叙利亚政府军那样，你又会怎么看呢？”普京说。

“他（阿萨德）的回答是：我会积极看待。”

俄罗斯反对西方要求阿萨德下台的立场，他周四重申，关于谁来领导叙利亚，只能由叙利亚人民通过透明的选举来决定，而非外部势力。

一些观察人士认为，普京可以利用他对阿萨德政府的影响力，促使阿萨德向反对派作出让步，为长期陷于僵局的和平进程扫除障碍。（完）