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时事要闻 | 2015年 11月 6日 星期五 18:14 BJT

俄罗斯空袭“伊斯兰国”拉卡据点 造成42人死亡--人权观察组织

路透贝鲁特11月6日 - 叙利亚人权观察组织周五称，俄罗斯战机本周早些时候对“伊斯兰国”控制的叙利亚拉卡市进行的空袭已造成42人死亡，其中有27个平民。

该组织称，其余15人为“伊斯兰国”武装分子。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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