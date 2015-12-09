俄罗斯称首次从潜艇发射导弹打击“伊斯兰国”目标

路透莫斯科12月8日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周二称，俄罗斯已首次从地中海一艘潜艇发射导弹袭击叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。

“目标为拉卡的两个大型恐怖分子据点。”绍伊古在电视会议上告诉俄罗斯总统普京。他补充道，这些“克拉布”（Calibre）导弹是从“顿河畔罗斯托夫号”（Rostov-on-Don）潜艇上发射的。

他补充道，相信此次行动有力地打击了目标。

绍伊古称，俄罗斯提前向以色列和美国通报了其计划从潜艇发射导弹一事。

他还称，俄罗斯空军过去三天在叙利亚上空飞行逾300架次，打击各类目标逾600个。

绍伊古并表示，遵照普京的指令，俄罗斯派战机为在叙利亚上空执行任务的俄轰炸机护航。（完）