俄军高官称俄在叙利亚的空袭从未袭击过平民目标

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透莫斯科12月27日 - 俄罗斯空天部队总司令维克托·邦达列夫（Viktor Bondarev）在接受Rossiya 24电视台采访时称，俄罗斯空军自从近三个月前在叙利亚开始空袭行动以来，从未袭击过平民目标。
驻伦敦的人权组织大赦国际近日称，俄罗斯在叙利亚的空袭行动已经导致很多平民死亡，可能构成战争罪。俄罗斯国防部强烈驳斥了这种指责。
“空天部队在叙利亚从未袭击过平民目标，”邦达列夫称。他表示，飞行员都受过良好训练，“从未偏离过目标，从未击中……所谓的敏感地点：学校、医院和清真寺。”
他还表示，向叙利亚提供俄制S-400地对空导弹帮助“（叙利亚）领空处于良好状态”。
周六新出现的一条据称来自“伊斯兰国”领导人的信息称，俄罗斯及美国领导的盟军的空袭行动并未削弱该武装组织。
联合国目前计划召集叙利亚内战各方于1月25日在日内瓦举行和谈，努力争取结束叙利亚近五年的内战。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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