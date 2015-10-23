俄罗斯瞄准解决叙利亚冲突的外交主导角色

路透莫斯科10月22日 （记者 Andrew Osborn/Christian Lowe） - 克里姆林宫认为，俄罗斯给美国上了一堂有关如何对付在叙利亚的伊斯兰武装分子的实物教学课。借着阿萨德本周到访莫斯科的余势，俄罗斯亦认为自己可以在解决叙利亚冲突问题上扮演外交主导角色。

俄罗斯对叙利亚的行动，包括决定空袭叙利亚，以及给予阿萨德热情接待，都惹恼了美国政府。美国政府不想让俄总统普京藉此逃脱乌克兰危机后的困局。

但在莫斯科，以及中东和西方一些国家的外交官和政治人物中间，却日渐有种感觉，即鉴于俄罗斯在叙利亚上空展现的军事力量，俄方对阿萨德的影响力日渐增强，相比任何其他国家都更有机会斡旋达成结束叙利亚冲突的协议。

“比起任何其他国家，现在俄罗斯解决该问题的机会最大，”位于莫斯科的战略趋势研究中心（Center for Strategic Trend Studies）负责人Ivan Konovalov说道。

“俄罗斯当然不能仅靠自身解决这个问题。而且俄罗斯无法控制阿萨德。但俄罗斯可以引导阿萨德，与其达成交易，并作为盟国向阿萨德提出建议。这个任务很难，但俄罗斯有机会完成。”

其他人尽管不情愿，但也表示同意，并将俄罗斯视为一个有缺陷的、但仍可能扮演建设性角色的沟通者。

Jamal Khashoggi称，相比伊朗，莫斯科最起码是一个较受欢迎的潜在斡旋者。Jamal Khashoggi是一个沙特王子旗下的一个新闻频道的负责人。

“与伊朗（对话），事关宗教问题，事关什叶派扩张主义，”他说道。“但与俄罗斯（对话）是有关地缘政治和利益，所以我们能与俄罗斯人对话，”他说道。

俄罗斯分析人士认为，俄罗斯在叙利亚的军事力量展示令人印象深刻，加之俄罗斯一再拒绝与西方达成将阿萨德下台作为前提的协议，均增强了俄罗斯作为潜在调停者的权威。

西方外交官私下认为，普京有机会抓住这个外交主动权，尽管其成功机会非常不确定。

“对我来说，问题不在于普京为何这么做，而更多在于普京为何能够这么做，”一位斡旋叙利亚和伊拉克危机的西方外交官说道。

“现在答案来了--不管你喜不喜欢，原因是普京正在填补美国介入不足留下的空隙。”（完）