俄博客组织称照片显示俄罗斯军人出现在叙利亚多个地点

路透莫斯科11月8日 （记者 Maria Tsvetkova） - 俄罗斯博客组织周日称，三名现役或退役俄罗斯士兵的照片地理定位显示在叙利亚，包括哈马、阿勒颇和霍姆斯附近的地点，这暗示俄罗斯在叙利亚的行动可能远不止空袭。

俄罗斯9月30日起对叙利亚实施空袭，但多次表示无意实施地面行动。

俄罗斯表示，对叙利亚的协助将限于派遣军事训练员和顾问以及提供军事装备。

俄罗斯调查性的博客用户团体--“冲突情报团队”（CIT）周日报告称，通过社交媒体上的照片地理定位，发现三名俄罗斯现役或退役士兵在叙利亚。

“尽管我们仍没有不可置疑的证据表明俄罗斯军人直接参与了叙利亚地面战斗，但我们认为，我们观察到的情况与俄官员有关俄罗斯军队没有参与且不计划参与地面行动的说法相悖。”CIT说道。

俄罗斯的军机驻于叙利亚西部的拉塔基亚，与上述三名俄罗斯军人的地理定位相距甚远。

记者周日书面询问俄罗斯国防部关于CIT的发现，并寻求后者澄清俄罗斯地面行动的情况，俄国防部未予回应。

CIT此前曾致力于披露有关俄罗斯军人在乌克兰的死亡情况信息。CIT在10月底率先报告了首例俄士兵在叙利亚死亡的消息。（完）