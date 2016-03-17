路透分析已有近半俄罗斯军机从叙利亚撤离

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科3月16日（记者 Andrew Osborn） - 据路透估算，过去两天已有略低于一半的俄罗斯固定翼打击力量撤离叙利亚。这表明俄罗斯从叙利亚撤军的步伐正在加快。
俄罗斯总统普京周一下令从叙利亚撤离大部分俄军，称克里姆林宫已经完成了大部分目标。
俄罗斯在叙利亚拉塔基亚省Hmeymim空军基地的具体飞机数量是个秘密。但对卫星图像、空袭行动及国防部声明的分析显示，俄罗斯在该基地约有36架固定翼军机。
路透对俄罗斯国家电视台播放画面的分析显示，过去两天这些飞机中有至少15架飞离叙利亚，当中包括苏-24、苏-25、苏-30及苏-34飞机。
路透无法独立证实俄罗斯飞机撤离的情况，也无法确定是否有其他飞机飞抵叙利亚以取代撤离飞机。
俄罗斯电视台播放的画面显示，过去两天中有四架苏-25和五架苏-24从叙利亚撤离，同时还有五架苏-34和一架苏-30飞离叙利亚。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）周二对记者称，他没有掌握俄军在叙利亚的具体情况，但表示俄罗斯在叙利亚部署了“数十架飞机”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)