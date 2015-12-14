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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:07 BJT

普京命令俄军方极端强硬行事 以保护在叙利亚的俄军人

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯总统普京周五命令俄罗斯武装力量在叙利亚要“以极端强硬的方式”行事，以保护在那里打击“伊斯兰国”的俄罗斯军人。

“任何威胁我们（军事）组织或地面设施的目标必须立刻摧毁，”普京在俄罗斯国防部一个活动上表示。(完)

编译：程芳 发稿：王燕焜

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