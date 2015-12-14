普京命令俄军方极端强硬行事 以保护在叙利亚的俄军人

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯总统普京周五命令俄罗斯武装力量在叙利亚要“以极端强硬的方式”行事，以保护在那里打击“伊斯兰国”的俄罗斯军人。
“任何威胁我们（军事）组织或地面设施的目标必须立刻摧毁，”普京在俄罗斯国防部一个活动上表示。(完)
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。