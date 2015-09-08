美国请求希腊勿让俄罗斯使用其领空向叙利亚运送物资

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路透雅典/贝鲁特/莫斯科9月7日 （记者 Renee Maltezou/Tom Perry/Lidia Kelly） - 希腊一位官员周一称，美国已请求希腊勿让俄罗斯使用希腊的领空向叙利亚运送物资。此前美国对俄罗斯称，对俄罗斯正在叙利亚朝向大规模军事集结迈进的报导令美国深感担忧。

希腊外交部称，正在审查该请求。俄新社早前称，希腊已拒绝了美国的请求，并称俄罗斯正寻求一直到9月24日前飞越领空的许可。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，在雅典作出决定前莫斯科将不会进行正式回应。

美国国务卿克里周六对俄罗斯外长拉夫罗夫表示，如果俄罗斯可能即将在叙利亚进行大规模军事集结的媒体报导是准确的，这样的行为可能进一步加剧冲突，并存在与叙利亚境内的反伊斯兰国联盟发生冲突的风险。

俄罗斯外交部发言人周一对俄新社称，拉夫罗夫对克里表示现在谈论俄罗斯参与在叙利亚的军事行动为时过早。

拉夫罗夫证实俄罗斯一直向叙利亚供应军事装备，称俄罗斯“从未隐藏向叙利亚当局提供军事装备以打击恐怖主义的事实”。(完)