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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 11:19 BJT

俄罗斯称对叙境内“伊斯兰国”目标实施了大规模袭击

路透莫斯科11月19日 - 俄新社报道称，俄罗斯军队总参谋部称，俄罗斯空军周四对叙利亚境内的恐怖分子据点实施了大规模袭击，“伊斯兰国”武装控制的炼油资产被击中。

报道称，俄罗斯军机向位于阿勒颇省和伊德利卜省的“伊斯兰国”目标发射了12枚巡航导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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