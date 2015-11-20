俄罗斯称对叙境内“伊斯兰国”目标实施了大规模袭击

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透莫斯科11月19日 - 俄新社报道称，俄罗斯军队总参谋部称，俄罗斯空军周四对叙利亚境内的恐怖分子据点实施了大规模袭击，“伊斯兰国”武装控制的炼油资产被击中。
报道称，俄罗斯军机向位于阿勒颇省和伊德利卜省的“伊斯兰国”目标发射了12枚巡航导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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