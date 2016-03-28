俄罗斯称美国同意暂时不讨论阿萨德的未来--媒体

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科3月25日 - 国际文传电讯社周五援引俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）称，俄罗斯有关目前不应讨论叙利亚总统阿萨德未来的立场获得了美国的理解。
“很大程度上，目前的政治进程成为可能，因为莫斯科的基本立场，即决定叙利亚总统阿萨德的未来目前不应列入（和谈）议程，获得了美国的理解，”国际文传电讯社援引里亚布科夫称。
里亚布科夫在谈及美国国务卿克里周四访问莫斯科的成果时发表上述评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。