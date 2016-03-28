俄罗斯称美国同意暂时不讨论阿萨德的未来--媒体

路透莫斯科3月25日 - 国际文传电讯社周五援引俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）称，俄罗斯有关目前不应讨论叙利亚总统阿萨德未来的立场获得了美国的理解。

“很大程度上，目前的政治进程成为可能，因为莫斯科的基本立场，即决定叙利亚总统阿萨德的未来目前不应列入（和谈）议程，获得了美国的理解，”国际文传电讯社援引里亚布科夫称。